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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столтенберг пообещал Украине больше поддержки от НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. НАТО оказывает и будет продолжать и усиливать помощь Украине как на уровне организации, так и на межгосударственном уровне. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом встреч министров иностранных дел стран-членов альянса, передает УНН.

Столтенберг пообещал Украине больше поддержки от НАТО

"Государства-союзники НАТО оказывают сильную поддержку Украине, и частично они это делают благодаря НАТО и программам НАТО, и мы имеем существенное сотрудничество с Украиной по различным программам, различными целевыми фондами, мы помогаем им в сферах командования, контроля, логистики, киберзащиты. Кроме этого, мы помогаем осуществлять реформы для укрепления их безопасности и военных институтов, а также борьбы с коррупцией. Все это очень важно для того, чтобы Украина достигла успеха в модернизации и укреплении своих вооруженных сил ", - сказал он.

По словам генсека, кроме помощи на уровне НАТО, союзники оказывают двустороннюю поддержку.

"Когда я путешествую в разные столицы Стран НАТО, я всегда настоятельно призываю продолжать оказывать, а также укреплять поддержку Украины как через двусторонние усилия, так и в рамках НАТО. Поэтому союзники НАТО будут продолжать, и мы будем рады оказать поддержку, и я думаю, что для Украины не имеет большого значения, предоставляется эта поддержка в рамках НАТО или от наших союзников на двусторонней основе. Поддержка есть, и мы будем продолжать сотрудничать с нашими союзниками чтобы предоставлять больше поддержки ", - отметил он.

Как сообщал УНН, из опасное поведение России важно иметь с ней диалог. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом встреч министров иностранных дел стран-членов альянса.

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