Столтенберг пообіцяв Україні більше підтримки від НАТО

"Держави-союзники НАТО надають сильну підтримку Україні, і частково вони це роблять завдяки НАТО та программам НАТО, і ми маємо суттєву співпрацю з Україною за різними програмами, різними цільовими фондами, ми допомагаємо їм у сферах командування, контролю, логістики, кіберзахисту. Окрім цього, ми допомагаємо здійснювати реформи для зміцнення їх безпеки та військових інституцій, а також боротьби з корупцією. Все це надзвичайно важливо для того, щоб Україна досягла успіху в модернізації та зміцненні своїх збройних сил", - сказав він.



За словами генсека, окрім допомоги на рівні НАТО, союзники надають двосторонню підтримку.



"Коли я подорожую у різні столиці краін НАТО, я завжди настійно закликаю продовжувати надавати, а також зміцнювати підтримку України як через двосторонні зусилля, так і в рамках НАТО. Тому союзники НАТО будуть продовжувати, і ми будемо раді надати підтримку, і я думаю, що для України не має великого значення, чи надається ця підтримка в рамках НАТО чи від наших союзників на двосторонній основі. Підтримка є, і ми будемо продовжувати співпрацювати з нашими союзниками щоб надавати більше підтримки", - зазначив він.



Як повідомляв УНН, через небезпечну поведінку Росії важливо мати з нею діалог. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг на прес-конференції перед початком зустрічей міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.