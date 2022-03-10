Столица живет под угрозой вторжения. Мы продолжаем заботиться об укреплениях - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Столица живет под угрозой вторжения. Мы продолжаем, вместе с военными, теробороной заботиться об укреплении Киева. Об этом в Telegram сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
По словам Кличко, городская власть продолжает обеспечивать жизнедеятельность города. Коммунальные службы работают. Тепло, вода, свет, интернет в столице есть.
Цитата
"Но столица живет под угрозой вторжения. Поэтому мы продолжаем, вместе с военными, теробороной заботиться об укреплении Киева. Обеспечиваем наших защитников едой, снаряжением, которое поступает помощью от друзей Киева и Украины", - сообщил городской голова.