Столиця живе під загрозою вторгнення. Ми продовжуємо дбати про укріплення - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Столиця живе під загрозою вторгнення. Ми продовжуємо, разом з військовими, теробороною дбати про укріплення Києва. Про це у Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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За словами Кличка, міська влада продовжує забезпечувати життєдіяльність міста. Комунальні служби працюють. Тепло, вода, світло, інтернет в столиці є. Працюють більшість аптек і продуктових магазинів.
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"Але столиця живе під загрозою вторгнення. Тому ми продовжуємо, разом з військовими, теробороною дбати про укріплення Києва. Забезпечуємо наших захисників їжею, спорядженням, яке надходить допомогою від друзів Києва та України", - повідомив міський голова.