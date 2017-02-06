Столица перешла на спецрежим движения общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Из-за непогоды в Киеве в понедельник утром установлен специальный режим движения общественного транспорта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киивспастранс".
"В связи с ухудшением погодных условий работа наземного общественного транспорта организована по специальному режиму движения", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 февраля в Киеве - сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова - 1,5-2 см, днем - на 2-3 см.
Из-за непогоды в Киев ограничили въезд грузовиков .
Столица остановилась в 10-балльных пробках .