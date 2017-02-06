Столиця перейшла на спецрежим руху громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Через негоду у Києві в понеділок зранку встановлено спеціальний режим руху громадського транспорту, передає УНН з посиланням на прес-службу КП "Київспастранс".
"У зв'язку з погіршення погодних умов робота наземного громадського транспорту організована за спеціальним режимом руху", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 6 лютого у Києві - сильні снігопади. Вночі ймовірний приріст висоти снігового покриву - 1,5-2 см, вдень - на 2-3 см.
Через негоду до Києва обмежили в'їзд вантажівок.
Столиця зупинилася у 10-бальних заторах.