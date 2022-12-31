Столице, Киевской и Днепропетровской областям обещают Новый год со светом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Энергетики сделают все возможное, чтобы в Новый год столица, Киевская область и Днепропетровщина были со светом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ДТЭК.
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«Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы за счет существенного ограничения промышленности обеспечить жителей Киева, Киевщины и Днепропетровщины светом в новогоднюю ночь без применения графиков отключений.
Желаем приятных праздников! Всем нам победы в 2023 году!», – говорится в сообщении.
Добавим
В настоящее время в Киеве применяются графики стабилизационных отключений электроэнергии.