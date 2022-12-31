Столиці, Київській та Дніпропетровській областям обіцяють Новий рік зі світлом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця, Київська область та Дніпропетровщина були зі світлом. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення ДТЕК.
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«Енергетики докладають максимум зусиль, щоб за рахунок суттєвого обмеження промисловості забезпечити жителів Києва, Київщини та Дніпропетровщини світлом у новорічну ніч, не застосовуючи графіки відключень.
Бажаємо приємних свят! Всім нам перемоги у 2023 році!», - йдеться у повідомленні.
Додамо
Наразі у Києві застосовуються графіки стабілізаційних відключень електроенергії.