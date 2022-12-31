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Столиці, Київській та Дніпропетровській областям обіцяють Новий рік зі світлом

Столиці, Київській та Дніпропетровській областям обіцяють Новий рік зі світлом

Київ • УНН

 • 484966 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця, Київська область та Дніпропетровщина були зі світлом. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Цитата

«Енергетики докладають максимум зусиль, щоб за рахунок суттєвого обмеження промисловості забезпечити жителів Києва, Київщини та Дніпропетровщини світлом у новорічну ніч, не застосовуючи графіки відключень.

Бажаємо приємних свят! Всім нам перемоги у 2023 році!», - йдеться у повідомленні.

Додамо

Наразі у Києві застосовуються графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

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