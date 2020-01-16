Столичного полицейского задержали за "поборы" с предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Оперуполномоченного отдела криминальной полиции Деснянского УП ГУНП в Киеве задержали во время получения взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"По версии следствия, 40-летний подполковник требовал у предпринимателя ежемесячный платеж за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности и непривлечение его к административной ответственности за продажу алкогольных напитков без лицензии. Оперуполномоченного задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении очередного транша в сумме 11 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Также указано, что ранее во время проведения следственных действий задокументирован факт получения полицейским 7 тыс. грн неправомерной выгоды.
"Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом - ред.) УК Украины и избрание меры пресечения", - отмечается в сообщении.
Напомним, на Прикарпатье мужчина предлагал взятку полицейскому за свое вождение в нетрезвом состоянии.