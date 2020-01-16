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Столичного поліцейського затримали через "побори" з підприємця

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Деснянського УП ГУНП у Києві затримали під час отримання хабаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Столичного поліцейського затримали через "побори" з підприємця

"За версією слідства, 40-річний підполковник вимагав у підприємця щомісячний платіж за безперешкодне здійснення господарської діяльності та непритягнення його до адміністративної відповідальності за продаж алкогольних напоїв без ліцензії. Оперуповноваженого затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергового траншу у сумі 11 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Також вказано, що раніше під час проведення слідчих дій задокументовано факт отримання поліцейським 7 тис. грн неправомірної вигоди.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ред.) КК України та обрання запобіжного заходу", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік пропонував хабар поліцейському через своє водіння у нетверезому стані.

Українські Національні Новини

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