На Прикарпатті чоловік пропонував хабар поліцейському через своє водіння у нетверезому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Івано-Франківській області затриманий чоловік за водіння у нетверезому стані, запропонував поліцейському хабар у розмірі 10 тисяч гривень аби уникнути адміністративної відповідальності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
"Працівники Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію про те, що одному із заступників начальника Городенківського ВП пропонує корупційну оборудку місцевий мешканець. Слідчими поліції було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що 31-річного чоловіка зупинили співробітники поліції за кермом автомобіля у стані сп’яніння. За цим фактом було складено адміністративний протокол за ст.130 КУпАП. Невдовзі після події правопорушник прийшов до посадовця поліції і спробував домовитися: не відправляти адміністративні матеріали до суду взамін за "винагороду" - 300 доларів США та 2 тисяч гривень.
Водій-хабародавець був затриманий у службовому кабінеті старшого лейтенанта поліції працівниками внутрішньої безпеки НПУ та слідчими ГУНП у Івано-Франківській області. Наразі готується оголошення підозри чоловікові.
Так, пропозиція чи надання неправомірної вигоди службовій особі – кримінальне правопорушення, за вчинення якого передбачено позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.
Нагадаємо, керівника одного з медичних коледжів Вінницької області викрито на одержанні 50 тисяч гривень неправомірної вигоди.