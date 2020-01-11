На Прикарпатье мужчина предлагал взятку полицейскому из-за своего вождения в нетрезвом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Ивано-Франковской области задержан мужчина за вождение в нетрезвом состоянии, который предложил полицейскому взятку в размере 10 тысяч гривен чтобы избежать административной ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Работники Ивано-Франковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о том, что одному из заместителей начальника Городенковского ОП предлагает коррупционную сделку местный житель. Следователи полиции были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Установлено, что 31-летнего мужчину остановили сотрудники полиции за рулем автомобиля в состоянии опьянения. По данному факту был составлен административный протокол по ст.130 КУоАП. Вскоре после происшествия правонарушитель пришел к чиновнику полиции и попытался договориться: не отправлять административные материалы в суд взамен за "вознаграждение" - 300 долларов США и 2 тысяч гривен.
Водитель-взяткодатель был задержан в служебном кабинете старшего лейтенанта полиции работниками внутренней безопасности НПУ и следователями ГУНП в Ивано-Франковской области. Сейчас готовится объявления подозрения мужчине.
Так, предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу - уголовное преступление, за совершение которого предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
Напомним, руководителя одного из медицинских колледжей Винницкой области разоблачили на получении 50 тысяч гривен неправомерной выгоды.