Керівника вінницького медколеджу затримали за одержання 50 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Керівника одного з медичних коледжів Вінницької області викрито на одержанні 50 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"…затримано…керівника одного з медичних коледжів Вінницької області за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Установлено, що підозрюваний з метою власного незаконного збагачення вимагав від приватного підприємця неправомірну вигоду у розмірі 50 тисяч гривень за укладення додаткової угоди на проведення будівельних робіт у медичному закладі та перерахування коштів за вказані роботи", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що посадовця затримали після одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч гривень.
"Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві судитимуть посадовця Держпраці та адвоката, викритих на хабарі у 60 тис. гривень.