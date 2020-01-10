Руководителя винницкого медколледжа задержали за получение 50 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Руководителя одного из медицинских колледжей Винницкой области разоблачили на получении 50 тысяч гривен неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"...задержали... руководителя одного из медицинских колледжей Винницкой области по подозрению в получении неправомерной выгоды. Установлено, что подозреваемый с целью собственного незаконного обогащения требовал от частного предпринимателя неправомерную выгоду в размере 50 тысяч гривен за заключение дополнительного соглашения на проведение строительных работ в медицинском учреждении и перечисление средств за указанные работы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что чиновника задержали после получения второй части неправомерной выгоды в размере 25 тысяч гривен.
"Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и решается вопрос об избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве будут судить чиновника Гоструда и адвоката, уличенных на взятке в 60 тыс. гривен.