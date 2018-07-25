Столичный суд подтопило: спасатели откачивают воду

"Сейчас сотрудники ГоСЧС откачивают воду в Соломенском суде Киева, и есть информация о том, что на проспекте Победы рекламная конструкция упала на машину", - сообщили в ГоСЧС.

Как сообщал УНН, сегодня после обеда в Киеве прошел сильный дождь после которого некоторые улицы оказались затопленными.