Столичный суд подтопило: спасатели откачивают воду
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Из-за ливня помещения Соломенского районного суда города Киева было подтоплено и пока спасатели откачивают там воду. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГоСЧС Украины в городе Киеве.
"Сейчас сотрудники ГоСЧС откачивают воду в Соломенском суде Киева, и есть информация о том, что на проспекте Победы рекламная конструкция упала на машину", - сообщили в ГоСЧС.
Как сообщал УНН, сегодня после обеда в Киеве прошел сильный дождь после которого некоторые улицы оказались затопленными.