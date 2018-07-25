Столичний суд підтопило: рятувальники відкачують воду

“Наразі працівники ДСНС відкачують воду у Солом’янському суді міста Києва, та є інформація про те, що на проспекті Перемоги рекламна конструкція впала на машину”, — повідомили у ДСНС.

Як повідомляв УНН, сьогодні після обіду у Києві пройшов сильний дощ після якого деякі вулиці виявились затопленими.