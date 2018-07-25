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Столичний суд підтопило: рятувальники відкачують воду

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Через зливу приміщення Солом’янського районного суду міста Києва було підтоплено і наразі рятувальники відкачують там воду. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС України у місті Києві.

“Наразі працівники ДСНС відкачують воду у Солом’янському суді міста Києва, та є інформація про те, що на проспекті Перемоги рекламна конструкція впала на машину”, — повідомили у ДСНС.

Як повідомляв УНН, сьогодні після обіду у Києві пройшов сильний дощ після якого деякі вулиці виявились затопленими.

Українські Національні Новини

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Київ

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