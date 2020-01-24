Столичный Крещатик планируют отремонтировать
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Киеве отремонтируют улицу Крещатик в Печерском и Шевченковском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на систему ProZorro.
Так, в апреле 2019 года заказчик "Киевавтодор" и исполнитель ООО "Институт "Киевдормостпроект" заключили договор о начале разработки проектно-сметной документации о капитальном ремонте улицы Крещатик, которая обойдется "Киевавтодору" в более чем 18,2 млн грн.
Проект со всеми правками должен быть готов к декабрю 2020 года.
Напомним, запуск компанией-инвестором установленного оборудования и программного обеспечения для Wi-Fi сети в столичном метрополитене на 12 станциях первого пускового комплекса планируется к апрелю этого года.