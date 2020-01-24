Столичний Хрещатик планують відремонтувати
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Києві відремонтують вулицю Хрещатик у Печерському та Шевченківському районі. Про це повідомляє УНН із посиланням на систему ProZorro.
Так, у квітні 2019 роки замовник "Київавтодор" та виконавець ТОВ "Інститут "Київдормістпроект" уклали договір про початок розробки проектно-кошторисної документації про капітальний ремонт вулиці Хрещатик, яка обійдеться "Київавтодору" в більш ніж 18,2 млн грн.
Проект з усіма правками має бути готовий до грудня 2020 року.
Нагадаємо, запуск компанією-інвестором встановленого обладнання та програмного забезпечення для Wi-Fi мережі у столичному метрополітені на 12 станціях першого пускового комплексу планується до квітня цього року.