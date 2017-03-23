Столичный госисполнитель попался на 2 тыс. долл. взятки

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Государственному исполнителю Главного территориального управления юстиции в городе Киеве, который погорел на получении 2 тыс. долл. США неправомерной выгоды, объявили подозрение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

В четверга, 23 марта 2017 года, сообщено о подозрении государственному исполнителю отдела принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в городе Киеве, который погорел на получении 2 тыс. долл. США неправомерной выгоды.

Государственный служащий требовал указанные средства от гражданки за закрытие исполнительного производства о принудительном выселении ее из квартиры дома, расположенного на ул. А.Ахматовой. По договоренности 2 тыс. долларов США гражданка должна была передать доверенному лицу государственного исполнителя в одном из спальных районов столицы.

Служащий, который находился неподалеку от места совершения преступления в собственном автомобиле был задержан вечером 22 марта 2017 года непосредственно после передачи неправомерной выгоды.

Должностному лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Готовятся ходатайства о применении в отношении служащего меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранении последнего от занимаемой должности.

Как сообщал УНН, сельского голову, которого поймали на взятке в 250 тыс. евро, арестовали на 2 месяца.

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