Столичний держвиконавець погорів на 2 тис. доларів хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Державному виконавцю Головного територіального управління юстиції у місті Києві, який погорів на одержанні 2 тис. доларів США неправомірної вигоди, оголосили підозру. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
У четвер, 23 березня 2017 року, повідомлено про підозру державному виконавцю відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, який погорів на одержанні 2 тис. доларів США неправомірної вигоди.
Державний службовець вимагав вказані кошти від громадянки за закриття виконавчих проваджень про примусове виселення її з квартири будинку, розташованого на вул. А.Ахматової. За домовленістю 2 тис. доларів США громадянка мала передати довіреній особі державного виконавця в одному зі спальних районів столиці.
Службовця, який перебував неподалік від місця вчинення злочину у власному автомобілі, було затримано увечері 22 березня 2017 безпосередньо після передачі неправомірної вигоди.
Посадовцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Наразі готуються клопотання про застосування відносно службовця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення останнього від займаної посади.
Як повідомляв УНН, голову сільради, якого піймали на хабарі у 250 тис. євро, арештували на 2 місяці.