Столичный аэропорт Аргентины приостановил работу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Международный аэропорт Эсейса, который расположен в пригороде аргентинской столицы, временно закрыт из-за разлива рабочей гидравлической жидкости на взлетно-посадочной полосе, сообщает УНН со ссылкой на страницу Aeropuertos Argentina 2000, управляющую аэропортами южноамериканской республики, в Twitter.
"Аэропорт (Эсейса - ред.) временно закрыт из-за разлива гидравлической жидкости из самолета..." - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в этом секторе выполняются работы по устранению последствий разлива.
Напомним, у пассажирского четырёхмоторного самолета Avro RJ, следовавшего из стокгольмского аэропорта Бромма в Мальмё в Швеции, во время полета сломался двигатель.
Как сообщал УНН, более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли за последние пять месяцев - в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек.