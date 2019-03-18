Столичный аэропорт Аргентины приостановил работу

"Аэропорт (Эсейса - ред.) временно закрыт из-за разлива гидравлической жидкости из самолета..." - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этом секторе выполняются работы по устранению последствий разлива.

Напомним, у пассажирского четырёхмоторного самолета Avro RJ, следовавшего из стокгольмского аэропорта Бромма в Мальмё в Швеции, во время полета сломался двигатель.

Как сообщал УНН, более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли за последние пять месяцев - в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек.