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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичный аэропорт Аргентины приостановил работу

Киев • УНН

 • 5329 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Международный аэропорт Эсейса, который расположен в пригороде аргентинской столицы, временно закрыт из-за разлива рабочей гидравлической жидкости на взлетно-посадочной полосе, сообщает УНН со ссылкой на страницу Aeropuertos Argentina 2000, управляющую аэропортами южноамериканской республики, в Twitter.

Столичный аэропорт Аргентины приостановил работу

"Аэропорт (Эсейса - ред.) временно закрыт из-за разлива гидравлической жидкости из самолета..." - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этом секторе выполняются работы по устранению последствий разлива.

Напомним, у пассажирского четырёхмоторного самолета Avro RJ, следовавшего из стокгольмского аэропорта Бромма в Мальмё в Швеции, во время полета сломался двигатель.

Как сообщал УНН, более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли за последние пять месяцев - в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек.

Украинские Национальные Новости

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