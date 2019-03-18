Столичний аеропорт Аргентини призупинив роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міжнародний аеропорт Есейса, який розташований у передмісті аргентинської столиці, тимчасово зачинений через розлив гідравлічної рідини на злітно-посадковій смузі, повідомляє УНН із посиланням на сторінку Aeropuertos Argentina 2000, керуючу аеропортами південноамериканської республіки, у Twitter.
"Аеропорт (Есейса – ред.) тимчасово зачинений через розливом гідравлічної рідини з літака..." - йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що у цьому секторі виконуються роботи щодо усунення наслідків розливу.
Нагадаємо, у пасажирського чотиримоторного літака Avro RJ, що слідував з стокгольмського аеропорту Бромма в Мальмьо у Швеції, під час польоту зламався двигун.
Як повідомляв УНН, понад 300 пасажирських літаків Boeing 737 MAX 8 і MAX 9 по всьому світу були виведені з експлуатації після двох авіакатастроф, які сталися впродовж останніх п'ять місяців - в Ефіопії й Індонезії, в результаті яких загинули майже 350 осіб.