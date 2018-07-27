Столичный адвокат незаконно завладела недвижимостью на 10 млн грн

"Киевская прокуратура разоблачила адвоката, которая вместе с сообщником незаконно завладела недвижимостью граждан на сумму более 10 млн грн", - написал Лысенко.



Установлено, что в 2016 году адвокат, сговорившись с юристом одного из государственных предприятий, заказала и использовала в мошеннической схеме поддельные правоустанавливающие документы на помещение магазина и квартиру, расположенных в центре города Днепр.



На основании данных документов злоумышленники отстранили эти объекты в пользу подставного лица. В дальнейшем для легализации полученного в мошеннический способ имущества магазин и квартира были переданы в залог по договору займа с последующим взысканием из-за невозврата средств.



По результатам предварительного расследования 25.07.2018 адвокату сообщено о подозрении по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах, использовании поддельных документов и легализации доходов, полученных преступных путем. Ее сообщнику, кроме вышеупомянутых преступлений, дополнительно инкриминируется незаконные действия с арестованным имуществом и незаконное хранение наркотиков.



За содеянное, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



Также отметим, что на основании материалов уголовного производства Министерством юстиции Украины отменены все регистрационные действия в отношении указанного имущества. На сегодня объекты недвижимости возвращено законным владельцам.



Как сообщал УНН, мошенник продал квартиру киевлянки за почти за 4 млн грн.



