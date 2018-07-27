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Столичний адвокат незаконно заволоділа нерухомістю на 10 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Столична прокуратура викрила адвоката, яка разом зі спільником заволоділа нерухомістю громадян на 10 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

"Київська прокуратура викрила адвоката, яка разом зі спільником незаконно заволоділа нерухомістю громадян на суму понад 10 млн грн", - написав Лисенко.

Встановлено, що у 2016 році адвокат, змовившись з юристом одного з державних підприємств, замовила та використала у шахрайській схемі підроблені правовстановлюючі документи на приміщення магазину та квартиру, що розташовані у центрі міста Дніпро.

На підставі даних документів зловмисники відчужили ці об’єкти на користь підставної особи. Надалі для легалізації одержаного в шахрайський спосіб майна магазин та квартира були передані в заставу за договором позики з подальшим стягненням через неповернення коштів.

За наслідками досудового розслідування 25.07.2018 адвокату повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненому в особливо великих розмірах, використанні підроблених документів та легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом. Її спільнику, окрім вищезазначених злочинів, додатково інкриміновано незаконні дії з арештованим майном та незаконне зберігання наркотиків.

За вчинене, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також зазначимо, що на підставі матеріалів кримінального провадження Міністерством юстиції України скасовано усі реєстраційні дії щодо вказаного майна. На сьогодні об’єкти нерухомості повернуто законним власникам.

Як повідомляв УНН, шахрай продав квартиру киянки за майже за 4 млн грн.

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