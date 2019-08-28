Столичным ученикам позволят посещать школу без прививок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что дети, не прошедшие вакцинацию, смогут посещать образовательные учреждения в столице. Об этом заявил во время брифинга заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает корреспондент УНН.
Такое решение было принято на комиссии, в которой принимали участие представители департаментов образования и здравоохранения.
"2 сентября начнется новый учебный год, и запрета невакцинированным детям посещать учебные заведения не будет. Но в случае ухудшения статистических данных по наличию заболеваний, а медики сигнализируют рост заболеваемости на некоторые болезни, которые имеют признаки эпидемии, мы вынуждены будем ограничивать доступ невакцинированных детей в учебные заведения. И обеспечивать им право получать образование дистанционно. Запретить детям посещение учебных заведений мы не можем. Но мы призываем к сознанию и родителей, и взрослых осуществлять профилактику заболеваний", - прокомментировал Мондриевский.
Также заместитель председателя КГГА отметил, что образовательные учреждения не смогут проверять достоверность справок.
Ранее УНН писал о том, что Киев лидирует по количеству заболеваний корью.