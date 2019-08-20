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Київ лідирує за кількістю нових випадків кору

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. За попередній тиждень на кір в Україні захворіли 203 людини, у лідерах - Київ та Київська область. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ України.

"За оперативними даними ЦГЗ МОЗ України, протягом 33-го тижня 2019 року на кір захворіли 203 людини - 138 дорослих і 65 дітей", - вказали медики.

Так, із 10 до 16 серпня найбільше нових випадків кору зареєстровано у:

  • Києві (39 хворих: 33 дорослі та 6 дітей),
  • Київській області (22: 18 дорослих і 4 дитини),
  • Одеській області (12: 7 дорослих і 5 дітей),
  • Чернівецькій області (12: 4 дорослі та 8 дітей),
  • Харківській області (11: 9 дорослих і 2 дитини). 

"Тимчасове регулярне зменшення захворюваності на кір влітку відбувається у зв’язку з коротшим перебуванням людей у великих колективах. З початком навчального року захворюваність знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчання", - зазначили у ЦГЗ МОЗ.

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З початку року - з 28 грудня 2018 року до 16 серпня 2019 року - на кір, як повідомляється, захворіла 57 301 людина - 27 039 дорослих і 30 262 дитини, від ускладнень кору померли 18 людей. "Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 115 000 людей, 39 з яких померли", - додали медики.

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