Киев лидирует по количеству новых случаев кори
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. За предыдущую неделю корью в Украине заболели 203 человека, в лидерах - Киев и Киевская область. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"По оперативным данным ЦОЗ Минздрава Украины, в течение 33-й недели 2019 года корью заболели 203 человека - 138 взрослых и 65 детей", - указали медики.
Так, с 10 по 16 августа больше всего новых случаев кори зарегистрировано в:
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- Киеве (39 больных: 33 взрослых и 6 детей),
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- Киевской области (22: 18 взрослых и 4 ребенка),
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- Одесской области (12: 7 взрослых и 5 детей),
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- Черновицкой области (12: 4 взрослых и 8 детей),
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- Харьковской области (11: 9 взрослых и 2 ребенка).
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"Временное регулярное уменьшение заболеваемости корью летом происходит в связи с коротким пребыванием людей в больших коллективах. С началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку до начала обучения", - отметили в ЦОЗ Минздрава.
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С начала года - с 28 декабря 2018-го до 16 августа 2019 года - корью, как сообщается, заболел 57301 человек - 27039 взрослых и 30262 ребенка, от осложнений кори умерли 18 человек. "В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 115 000 человек, 39 из которых умерли", - добавили медики.