Киев лидирует по количеству новых случаев кори

"По оперативным данным ЦОЗ Минздрава Украины, в течение 33-й недели 2019 года корью заболели 203 человека - 138 взрослых и 65 детей", - указали медики.

Так, с 10 по 16 августа больше всего новых случаев кори зарегистрировано в:



Киеве (39 больных: 33 взрослых и 6 детей),



Киевской области (22: 18 взрослых и 4 ребенка),



Одесской области (12: 7 взрослых и 5 детей),



Черновицкой области (12: 4 взрослых и 8 детей),



Харьковской области (11: 9 взрослых и 2 ребенка).



"Временное регулярное уменьшение заболеваемости корью летом происходит в связи с коротким пребыванием людей в больших коллективах. С началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку до начала обучения", - отметили в ЦОЗ Минздрава.

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С начала года - с 28 декабря 2018-го до 16 августа 2019 года - корью, как сообщается, заболел 57301 человек - 27039 взрослых и 30262 ребенка, от осложнений кори умерли 18 человек. "В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 115 000 человек, 39 из которых умерли", - добавили медики.