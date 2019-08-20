Киев лидирует по количеству новых случаев кори

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КИЕВ. 20 августа. УНН. За предыдущую неделю корью в Украине заболели 203 человека, в лидерах - Киев и Киевская область. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"По оперативным данным ЦОЗ Минздрава Украины, в течение 33-й недели 2019 года корью заболели 203 человека - 138 взрослых и 65 детей", - указали медики.

Так, с 10 по 16 августа больше всего новых случаев кори зарегистрировано в:

  • Киеве (39 больных: 33 взрослых и 6 детей),
  • Киевской области (22: 18 взрослых и 4 ребенка),
  • Одесской области (12: 7 взрослых и 5 детей),
  • Черновицкой области (12: 4 взрослых и 8 детей),
  • Харьковской области (11: 9 взрослых и 2 ребенка).

"Временное регулярное уменьшение заболеваемости корью летом происходит в связи с коротким пребыванием людей в больших коллективах. С началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку до начала обучения", - отметили в ЦОЗ Минздрава.

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С начала года - с 28 декабря 2018-го до 16 августа 2019 года - корью, как сообщается, заболел 57301 человек - 27039 взрослых и 30262 ребенка, от осложнений кори умерли 18 человек. "В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 115 000 человек, 39 из которых умерли", - добавили медики.

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