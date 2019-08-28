Столичним учням дозволять відвідувати школу без щеплень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що діти, які не пройшли вакцинацію, зможуть відвідувати освітні заклади у столиці. Про це заявив під час брифінгу заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає кореспондент УНН.
Таке рішення було прийняте на комісії, в якій брали участь представники департаментів освіти та охорони здоров’я.
"2 вересня почнеться новий навчальний рік, і заборони невакцинованим дітям відвідувати учбові заклади не буде. Але у разі погіршення статистичних даних з наявності захворювань, а медики сигналізують ріст захворюваності на деякі хвороби, що мають ознаки епідемії, ми змушені будемо обмежувати доступ невакцинованих дітей до закладів освіти. І забезпечуватимемо їм право отримувати освіту дистанційно. Заборонити дітям відвідування закладів освіти ми не можемо. Але ми закликаємо до свідомості і батьків, і дорослих здійснювати профілактику захворювань", - прокоментував Мондриївський.
Також заступник голови КМДА наголосив на тому, що освітні заклади не зможуть перевіряти достовірність довідок.
Раніше УНН писав про те, що Київ лідирує за кількістю захворювань на кір.