Столичный фуникулер закроют на плановый ремонт с 13 июля

$44.520.0450.880.18
ukenru
10:55 • 1448 просмотра
Удар РФ по кафе в Грозе: установлены ответственные за приказ российских военных, пятерым объявлено подозрениеVideo
10:28 • 4124 просмотра
В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен с портретом Стуса с 4 сентябряPhoto
08:01 • 13168 просмотра
"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot
10 июля, 02:02 • 22998 просмотра
Украина призвала Совбез ООН немедленно внести резолюцию о прекращении огня
9 июля, 22:05 • 23872 просмотра
Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times
9 июля, 20:59 • 27838 просмотра
Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО
Эксклюзив
9 июля, 15:40 • 43574 просмотра
Почему животные иногда притворяются больными: ветеринар объяснила, где манипуляция, а где сигнал об опасности
Эксклюзив
9 июля, 14:59 • 72785 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
9 июля, 14:05 • 38557 просмотра
ВАКС не подтвердил внесение залога от Николая Тищенко в размере 10 млн гривен
9 июля, 13:00 • 37304 просмотра
Суд отправил под стражу другого подозреваемого в убийстве Березовской Жиковича без залогаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.3м/с
42%
745мм
Популярные новости
Израиль передал США данные о новом плане Ирана убить Трампа - WSJ10 июля, 02:33 • 19854 просмотра
Что празднуют 10 июля в Украине и мире10 июля, 03:00 • 13307 просмотра
Курсантов университета МВД РФ массово отправляют патрулировать НПЗ и нефтебазы - АТЕШ10 июля, 03:30 • 19877 просмотра
На Московском НПЗ снова фиксируют возгорание после атаки дроновVideo09:39 • 11013 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10:27 • 8682 просмотра
публикации
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10:27 • 8758 просмотра
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 41143 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
Эксклюзив
9 июля, 14:59 • 72790 просмотра
Как записаться к врачу: пошаговая инструкция9 июля, 14:37 • 38666 просмотра
Перинатальный психолог: что это за специалист и когда к нему стоит обращаться9 июля, 13:35 • 41354 просмотра
Актуальные люди
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Европа
Багамы
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 81192 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 152137 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 142751 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 136599 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 176032 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Столичный фуникулер закроют на плановый ремонт с 13 июля

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

Столичный фуникулер не будет работать с 13 июля по 21 августа из-за ежегодного планового ремонта. Специалисты проведут техническое обслуживание и проверку основных систем.

Столичный фуникулер закроют на плановый ремонт с 13 июля

С 13 июля по 21 августа киевский фуникулер не будет работать из-за планового ремонта. В этот период на объекте проведут техническое обслуживание и проверку основных систем. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

С 13 июля по 21 августа столичный фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт

- говорится в сообщении.

В частности, в рамках ремонта специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы, осмотрят тяговый трос и контактную сеть; проверят и частично, при необходимости, заменят шпалы, обновят предупредительную разметку на лестничных маршах, выполнят малярные и слесарные работы кузова, частично обновят обшивку пассажирских сидений.

Перед запуском работы фуникулера вагоны пройдут статические и динамические испытания под нагрузкой

- говорится в сообщении КГГА.

"Энергоатом" готовится к зиме — когда завершат ремонты энергоблоков09.07.26, 16:33 • 2224 просмотра

Алла Киосак

ОбществоКиев