Столичный фуникулер закроют на плановый ремонт с 13 июля

С 13 июля по 21 августа киевский фуникулер не будет работать из-за планового ремонта. В этот период на объекте проведут техническое обслуживание и проверку основных систем. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

С 13 июля по 21 августа столичный фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт - говорится в сообщении.

В частности, в рамках ремонта специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы, осмотрят тяговый трос и контактную сеть; проверят и частично, при необходимости, заменят шпалы, обновят предупредительную разметку на лестничных маршах, выполнят малярные и слесарные работы кузова, частично обновят обшивку пассажирских сидений.

Перед запуском работы фуникулера вагоны пройдут статические и динамические испытания под нагрузкой - говорится в сообщении КГГА.

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