Столичные спасатели в ноябре уже 78 раз выезжали на пожары - ГСЧС

Она указала, что вследствие российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры спасатели сталкиваются со случаями, когда в жилищах киевлян происходят взрывы газового оборудования.

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“Если мы говорим за статистику, то с 1 ноября мы выезжали 78 раз на тушение пожаров. К сожалению, на сегодняшний день, с 1 числа мы имеем три случая, когда у нас происходят взрывы газовых принадлежностей. Эти три случая идентичны. Потому что когда выключают свет, люди, пользующиеся электроплитами, – забывают их выключать. Они ставят на эти электроплиты газовые принадлежности, то есть туристические переносные газовые конфорки. И потом, как следствие, когда свет включается – возникает взрыв. К счастью, все три случая без жертв, но квартиры повреждены”, – объяснила Водолага.

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Между тем, в график стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве добавили адреса юридических компаний.