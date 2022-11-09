Столичні вогнеборці у листопаді вже 78 разів виїжджали на пожежі - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Рятувальники Києва від початку листопада 78 разів виїжджали на гасіння побутових пожеж, повідомила на брифінгу керівник пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага, додавши, що з 1 листопада у столиці сталося три вибухи газового приладдя, передає кореспондент УНН.
Вона вказала, що внаслідок російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури рятувальники стикаються з випадками, коли в помешканнях киян стаються вибухи газового приладдя.
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“Якщо ми говоримо за статистику, то з 1 листопада ми виїжджали 78 разів на гасіння пожеж. На жаль, на сьогоднішній день, з 1 числа ми маємо три випадки, коли в нас стаються вибухи газового приладдя. Ці три випадки ідентичні. Тому що коли вимикають світло, люди, які користуються електроплитами, – забувають їх вимикати. Вони ставлять на ці електроплити газове приладдя, тобто туристичні переносні газові конфорки. І потім, як наслідок, коли вмикається світло – виникає вибух. На щастя, всі три випадки без жертв, але квартири пошкоджені”, – пояснила Водолага.
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Тим часом, до графіку стабілізаційних відключень електроенергії у Києві додали адреси юридичних компаній.