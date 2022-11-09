Столичні вогнеборці у листопаді вже 78 разів виїжджали на пожежі - ДСНС

Вона вказала, що внаслідок російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури рятувальники стикаються з випадками, коли в помешканнях киян стаються вибухи газового приладдя.

Цитата

“Якщо ми говоримо за статистику, то з 1 листопада ми виїжджали 78 разів на гасіння пожеж. На жаль, на сьогоднішній день, з 1 числа ми маємо три випадки, коли в нас стаються вибухи газового приладдя. Ці три випадки ідентичні. Тому що коли вимикають світло, люди, які користуються електроплитами, – забувають їх вимикати. Вони ставлять на ці електроплити газове приладдя, тобто туристичні переносні газові конфорки. І потім, як наслідок, коли вмикається світло – виникає вибух. На щастя, всі три випадки без жертв, але квартири пошкоджені”, – пояснила Водолага.

Доповнення

Тим часом, до графіку стабілізаційних відключень електроенергії у Києві додали адреси юридичних компаній.