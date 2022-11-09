Відключення світла у Києві: до графіку внесли юридичні компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. До графіку стабілізаційних відключень електроенергії у Києві додали адреси юридичних компаній. Про це повідомили на сайті ДТЕК Київські електромережі, передає УНН.
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"ДТЕК Київські електромережі додав до графіка стабілізаційних відключень адреси юридичних клієнтів. Тепер власники бізнесу можуть також дізнатись про імовірні відключення, просто написавши у вікні пошуку на сайті адресу свого підприємства. Це дозволить спланувати роботу бізнесу та підготуватись до можливої відсутності світла", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, до графіку потенційних відключень додали майже 10 тисяч адрес юридичних клієнтів, які розташовані в будівлях з окремою адресою від багатоквартирного будинку і раніше не були внесені в базу стабілізаційних відключень.
Актуальний графік можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо
9 листопада по всій Україні ввели погодинні відключення світла. Згодом їх скасували у деяких областях на заході та півдні.