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Відключення світла у Києві: до графіку внесли юридичні компанії

Відключення світла у Києві: до графіку внесли юридичні компанії

Київ • УНН

 • 540450 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. До графіку стабілізаційних відключень електроенергії у Києві додали адреси юридичних компаній. Про це повідомили на сайті ДТЕК Київські електромережі, передає УНН.

Цитата

"ДТЕК Київські електромережі додав до графіка стабілізаційних відключень адреси юридичних клієнтів. Тепер власники бізнесу можуть також дізнатись про імовірні відключення, просто написавши у вікні пошуку на сайті адресу свого підприємства. Це дозволить спланувати роботу бізнесу та підготуватись до можливої відсутності світла", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, до графіку потенційних відключень додали майже 10 тисяч адрес юридичних клієнтів, які розташовані в будівлях з окремою адресою від багатоквартирного будинку і раніше не були внесені в базу стабілізаційних відключень. 

Актуальний графік можна переглянути за посиланням

Нагадаємо

9 листопада по всій Україні ввели погодинні відключення світла. Згодом їх скасували у деяких областях на заході та півдні.

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