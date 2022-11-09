Отключения света в Киеве: в график внесли юридические компании

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"ДТЭК Киевские электросети добавил в график стабилизационных отключений адреса юридических клиентов. Теперь владельцы бизнеса могут также узнать о возможных отключениях, просто написав в окне поиска на сайте адрес своего предприятия. Это позволит спланировать работу бизнеса и подготовиться к возможному отсутствию света", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, в график потенциальных отключений добавили почти 10 тысяч адресов юридических клиентов, которые расположены в зданиях с отдельным адресом от многоквартирного дома и ранее не были внесены в базу стабилизационных отключений.

Актуальный график можно просмотреть по ссылке.

Напомним

9 ноября по всей Украине ввели почасовые отключения света. Позже их отменили в некоторых областях на западе и юге.