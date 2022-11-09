Погодинні відключення світла сьогодні по всій Україні: кого торкнеться

Деталі

За даними Укренерго, 9 листопада по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень.

Зокрема, у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській областях повідомили про впровадження сьогодні, 9 листопада, стабілізаційних, погодинних відключень електроенергії.

Окрім того, Укренерго попереджало, що 9 листопада максимум стабілізаційних обмежень буде у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Доповнення

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