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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Погодинні відключення світла сьогодні по всій Україні: кого торкнеться

Погодинні відключення світла сьогодні по всій Україні: кого торкнеться

Київ • УНН

 • 412092 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Погодинні відключення електроенергії сьогодні впроваджують по всій Україні, уже є графіки відключень, зокрема, на заході та півдні, а також анонсування відключень у центральних та північних регіонах, пише УНН.

Деталі

За даними Укренерго, 9 листопада по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень. 

Зокрема, у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській областях повідомили про впровадження сьогодні, 9 листопада, стабілізаційних, погодинних відключень електроенергії.

Окрім того, Укренерго попереджало, що 9 листопада максимум стабілізаційних обмежень буде у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Доповнення

росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.

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