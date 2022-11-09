Почасовые отключения света сегодня по всей Украине: кого коснется

Детали

По данным Укрэнерго, 9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений.

В частности, в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Николаевской областях сообщили о внедрении сегодня, 9 ноября, стабилизационных, почасовых отключений электроэнергии.

Кроме того, Укрэнерго предупреждало, что 9 ноября максимум стабилизационных ограничений будет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Дополнение

россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.