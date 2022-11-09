Почасовые отключения света сегодня по всей Украине: кого коснется
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Почасовые отключения электроэнергии сегодня вводятся по всей Украине, уже есть графики отключений, в частности, на западе и юге, а также анонсирование отключений в центральных и северных регионах, пишет УНН.
Детали
По данным Укрэнерго, 9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений.
В частности, в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Николаевской областях сообщили о внедрении сегодня, 9 ноября, стабилизационных, почасовых отключений электроэнергии.
Кроме того, Укрэнерго предупреждало, что 9 ноября максимум стабилизационных ограничений будет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
Дополнение
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