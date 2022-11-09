Погодинні відключення світла відмінили у низці областей: кого торкнулося
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У деяких областях України на заході та півдні скасували погодинні відключення електроенергії. Про це повідомили місцева влада та обленерго, пише УНН.
Деталі
Так, на заході про відміну графіків погодинних відключень прозвітували Прикарпаття, Закарпаття, Рівненщина, а на півдні - Одещина та Миколаївщина.
Івано-Франківська область
"До уваги жителів Івано-Франківщини. Станом на 08:57 відновлено електропостачання для споживачів усіх черг. Вимкнення за графіками призупинені до наступної вказівки диспетчера НЕК "Укренерго", - зазначила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram.
Закарпатська область
"Згідно з розпорядженням диспетчера НЕК "Укренерго", сьогодні, 9 листопада, з 9 ранку на території Закарпатської області деактивовані графіки погодинних відключень електроенергії. Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні, 9 листопада, з 16.00 на території Закарпатської області знову будуть задіяні графіки погодинних відключень (ГПВ)", - вказали в Закарпаттяобленерго.
Рівненська область
"Рівнеобленерго отримало команду від Укренерго увімкнути електропостачання у тих населених пунктах, де з 8:00 сьогодні були відключення. Водночас ситуація з енергетичною системою України дає нам стриманий оптимізм. Тож про будь-які можливі зміни – інформуватиму й надалі", - зауважив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram.
Одеська область
"НЕК Укренерго скасував поточні обмеження електропостачання, що запроваджені на 9 листопада. ДТЕК повертає світло мешканцям області. Однак ситуація в енергосистемі лишається складною, тому можливі повторні відключення, якщо буде необхідність збалансувати енергосистему", - зазначили в Одеській міськраді у Telegram.
Миколаївська область
"З 9-ої ранку 9 листопада графіки погодинних відключень по Миколаївській області відмінено. Заживлюємо всіх споживачів, що були відключені згідно з ГПВ. Триматимемо Вас в курсі, якщо ситуація зміниться", - зазначили у Миколаївобленерго.
Доповнення
За даними Укренерго, 9 листопада по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень.
Укренерго попереджало, що 9 листопада максимум стабілізаційних обмежень буде у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.