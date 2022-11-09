Погодинні відключення світла відмінили у низці областей: кого торкнулося

Деталі

Так, на заході про відміну графіків погодинних відключень прозвітували Прикарпаття, Закарпаття, Рівненщина, а на півдні - Одещина та Миколаївщина.

Івано-Франківська область

"До уваги жителів Івано-Франківщини. Станом на 08:57 відновлено електропостачання для споживачів усіх черг. Вимкнення за графіками призупинені до наступної вказівки диспетчера НЕК "Укренерго", - зазначила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram.

Закарпатська область

"Згідно з розпорядженням диспетчера НЕК "Укренерго", сьогодні, 9 листопада, з 9 ранку на території Закарпатської області деактивовані графіки погодинних відключень електроенергії. Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні, 9 листопада, з 16.00 на території Закарпатської області знову будуть задіяні графіки погодинних відключень (ГПВ)", - вказали в Закарпаттяобленерго.

Рівненська область

"Рівнеобленерго отримало команду від Укренерго увімкнути електропостачання у тих населених пунктах, де з 8:00 сьогодні були відключення. Водночас ситуація з енергетичною системою України дає нам стриманий оптимізм. Тож про будь-які можливі зміни – інформуватиму й надалі", - зауважив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram.

Одеська область

"НЕК Укренерго скасував поточні обмеження електропостачання, що запроваджені на 9 листопада. ДТЕК повертає світло мешканцям області. Однак ситуація в енергосистемі лишається складною, тому можливі повторні відключення, якщо буде необхідність збалансувати енергосистему", - зазначили в Одеській міськраді у Telegram.

Миколаївська область

"З 9-ої ранку 9 листопада графіки погодинних відключень по Миколаївській області відмінено. Заживлюємо всіх споживачів, що були відключені згідно з ГПВ. Триматимемо Вас в курсі, якщо ситуація зміниться", - зазначили у Миколаївобленерго.

Доповнення

За даними Укренерго, 9 листопада по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень.

Укренерго попереджало, що 9 листопада максимум стабілізаційних обмежень буде у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.