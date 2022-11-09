Почасовые отключения света отменили в ряде областей: кого коснулось

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В некоторых областях Украины на западе и юге отменили почасовые отключения электроэнергии. Об этом сообщили местные власти и облэнерго, пишет УНН.

Детали

Так, на западе об отмене графиков почасовых отключений отчитались Прикарпатье, Закарпатье, Ровенская область, а на юге – Одесская и Николаевская области.

Ивано-Франковская область

"Вниманию жителей Ивано-Франковской области. По состоянию на 08:57 возобновлено электроснабжение для потребителей всех очередей. Выключения по графикам приостановлены до следующего указания диспетчера НЭК "Укрэнерго", - отметила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram.

Закарпатская область

"Согласно распоряжению диспетчера НЭК "Укрэнерго", сегодня, 9 ноября, с 9 утра на территории Закарпатской области деактивированы графики почасовых отключений электроэнергии. Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" сегодня, 9 ноября, с 16.00 на территории Закарпатской области снова будут задействованы графики почасовых отключений (ГПО)", - указали в Закарпатьеоблэнерго.

Ровенская область

"Ровнооблэнерго получило команду от Укрэнерго включить электроснабжение в тех населенных пунктах, где с 8:00 сегодня были отключения. В то же время ситуация с энергетической системой Украины дает нам сдержанный оптимизм. Поэтому о любых возможных изменениях – буду информировать и дальше", - заметил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram.

Одесская область

"НЭК Укрэнерго отменила текущие ограничения электроснабжения, введенные на 9 ноября. ДТЭК возвращает свет жителям области. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому возможны повторные отключения, если будет необходимость сбалансировать энергосистему", - отметили в Одесском горсовете в Telegram.

Николаевская область

"С 9 утра 9 ноября графики почасовых отключений по Николаевской области отменены. Заживляем всех потребителей, которые были отключены согласно ГПО. Будем держать Вас в курсе, если ситуация изменится", - отметили в Николаевоблэнерго.

Дополнение

По данным Укрэнерго, 9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений.

Укрэнерго предупреждало, что 9 ноября максимум стабилизационных ограничений будет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

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