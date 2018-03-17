Столичные дороги от снега расчищают 367 единиц техники «Киевавтодора»

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 23972 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 38747 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 43744 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 92650 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 86773 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103101 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110071 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116918 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Столичные дороги от снега расчищают 367 единиц техники «Киевавтодора»

Столичные дороги от снега расчищают 367 единиц техники «Киевавтодора»

Киев  •  УНН

 • 5067 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В субботу 367 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники, а также 53 бригады с ручной уборки продолжают преодолевать последствия снегопада в столице. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА .

Дневная смена "Киевавтодора" продолжает работы по механизированной и ручной уборки дорог и улиц столицы от снега.

Сейчас во всех районах города продолжаются работы по очистке улиц магистрального и местного значения.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" настойчиво обращается к водителей не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать столицу от снега.

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