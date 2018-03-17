Столичные дороги от снега расчищают 367 единиц техники «Киевавтодора»
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В субботу 367 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники, а также 53 бригады с ручной уборки продолжают преодолевать последствия снегопада в столице. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА .
Дневная смена "Киевавтодора" продолжает работы по механизированной и ручной уборки дорог и улиц столицы от снега.
Сейчас во всех районах города продолжаются работы по очистке улиц магистрального и местного значения.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" настойчиво обращается к водителей не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать столицу от снега.