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Столичні дороги від снігу розчищають 367 одиниць техніки "Київавтодору"

Столичні дороги від снігу розчищають 367 одиниць техніки "Київавтодору"

Київ • УНН

 • 5068 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У суботу 367 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки, а також 53 бригади з ручного прибирання продовжують долати наслідки снігопаду у столиці. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор", передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Денна зміна "Київавтодору" продовжує роботи з механізованого та ручного прибирання доріг та вулиць столиці від снігу.

Наразі в усіх районах міста тривають роботи з очищення вулиць магістрального та місцевого значення.

Комунальна корпорація "Київавтодор" наполегливо звертається до водіїв не паркуватися обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці оперативно прибирати столицю від снігу.

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