Столичні дороги від снігу розчищають 367 одиниць техніки "Київавтодору"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У суботу 367 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки, а також 53 бригади з ручного прибирання продовжують долати наслідки снігопаду у столиці. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор", передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Денна зміна "Київавтодору" продовжує роботи з механізованого та ручного прибирання доріг та вулиць столиці від снігу.
Наразі в усіх районах міста тривають роботи з очищення вулиць магістрального та місцевого значення.
Комунальна корпорація "Київавтодор" наполегливо звертається до водіїв не паркуватися обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці оперативно прибирати столицю від снігу.