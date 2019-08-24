Столичное метро возобновило работу в обычном режиме

"Друзья! Метрополитен работает в обычном режиме. Все станции открыты!" - указали в КП.

Напомним, столичный метрополитен 24 августа закрывал на вход и выход станции метро "Майдан Независимости" в связи с празднованием в Киеве 28-й годовщины независимости Украины.

Станция метро "Крещатик" работала без изменений.