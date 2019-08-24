Столичное метро возобновило работу в обычном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Все станции столичного метрополитена возобновили работу в обычном режиме после торжеств ко Дню Независимости в центре Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Друзья! Метрополитен работает в обычном режиме. Все станции открыты!" - указали в КП.
Напомним, столичный метрополитен 24 августа закрывал на вход и выход станции метро "Майдан Независимости" в связи с празднованием в Киеве 28-й годовщины независимости Украины.
Станция метро "Крещатик" работала без изменений.