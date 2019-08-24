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Столичне метро відновило роботу у звичайному режимі

Столичне метро відновило роботу у звичайному режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Усі станції столичного метрополітену відновили роботу у звичайному режимі після урочистостей до Дня Незалежності у центрі Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Друзі! Метрополітен працює у звичайному режимі. Всі станції відкриті!" - вказали у КП.

Нагадаємо, столичний метрополітен 24 серпня зачиняв на вхід і вихід станцію метро "Майдан Незалежності" у зв’язку з відзначенням у Києві 28-ї річниці незалежності України.

Станція метро "Хрещатик" працювала без змін.

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