Столичне метро відновило роботу у звичайному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Усі станції столичного метрополітену відновили роботу у звичайному режимі після урочистостей до Дня Незалежності у центрі Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
"Друзі! Метрополітен працює у звичайному режимі. Всі станції відкриті!" - вказали у КП.
Нагадаємо, столичний метрополітен 24 серпня зачиняв на вхід і вихід станцію метро "Майдан Незалежності" у зв’язку з відзначенням у Києві 28-ї річниці незалежності України.
Станція метро "Хрещатик" працювала без змін.