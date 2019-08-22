В День Незалежності України робота столичного метрополітену буде змінена
Київ • УНН
КИЇВ. 22 cерпня. УНН. Столичний метрополітен 24 серпня зачинить на вхід і вихід декілька станцій метро у зв’язку з відзначенням у Києві 28-ї річниці незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку КП “Київський метрополітен” у Facebook.
“Так, 24 серпня, у зв’язку із відзначенням у м. Києві 28-ї річниці Незалежності України, буде зачинено на вхід і вихід станції „Майдан Незалежності“ та „Хрещатик“ на вулицю Інститутську та Алею Небесної сотні з початку роботи до закінчення заходів (у зазначений період роботу станції „Майдан Незалежності“ буде організовано тільки для пересадки з лінії на лінію)”, — йдеться в повідомленні.
Також 24 серпня 2019 року у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ) та “Олімпік” (Донецьк) можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій “Площа Льва Толстого”, “Олімпійська”, “Палац спорту” після закінчення гри.
Нагадаємо, в Україні цими вихідними, 24-25 серпня, в основному, без опадів.