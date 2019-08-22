В День Независимости Украины работа столичного метрополитена будет изменена

“Так, 24 августа, в связи с празднованием в г. Киеве 28-й годовщины Независимости Украины, будет закрыто на вход и выход станции „Майдан Независимости“ и „Крещатик“ на улицу Институтскую и Аллею Небесной сотни с начала работы до окончания мероприятий (в указанный период работу станции „Майдан Независимости“ будет организовано только для пересадки с линии на линию)”, — говорится в сообщении.

Также 24 августа 2019 года в связи с проведением на стадионе НСК “Олимпийский” футбольного матча между командами “Динамо” (Киев) и “Олимпик” (Донецк) возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций “Площадь Льва Толстого”, “Олимпийская”, “Дворец спорта” после окончания игры.

Напомним, в Украине в эти выходные, 24-25 августа, в основном, без осадков.