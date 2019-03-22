Столичные власти рассказали о будущем цветочных часов на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Закупка цветов для оформления часов в центре Киева не планируется. Об этом сообщили в киевском коммунальном объединении зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений "Киевзеленстрой" в ответ на информационный запрос УНН.
По информации "Киевзеленстрой", закупка цветов для оформления цветочных часов в центре Киева, которые находятся на Аллее Героев Небесной Сотни, 2, не планируется в связи с тем, что указанный земельный участок отведен под строительство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.
В пресс-службе "Киевзеленстрой" не смогли ответить на вопрос, что планируют сделать с цветочными часами, и посоветовали обратиться в коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Печерского района.
В предприятии сообщили, что этот вопрос вне их компетенции, добавив, что закупка цветов не планируется, поскольку указанный земельный участок отведен для строительства мемориала Героев Небесной Сотни.
"Мы этот земельный участок передали", - отметили в предприятии.
Напомним, в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни в январе начались подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.