Столичные власти рассказали о будущем цветочных часов на Майдане

По информации "Киевзеленстрой", закупка цветов для оформления цветочных часов в центре Киева, которые находятся на Аллее Героев Небесной Сотни, 2, не планируется в связи с тем, что указанный земельный участок отведен под строительство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

В пресс-службе "Киевзеленстрой" не смогли ответить на вопрос, что планируют сделать с цветочными часами, и посоветовали обратиться в коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Печерского района.

В предприятии сообщили, что этот вопрос вне их компетенции, добавив, что закупка цветов не планируется, поскольку указанный земельный участок отведен для строительства мемориала Героев Небесной Сотни.

"Мы этот земельный участок передали", - отметили в предприятии.

Напомним, в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни в январе начались подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.