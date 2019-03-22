Столична влада розповіла про майбутнє квіткового годинника на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Закупівля квітів для оформлення годинника у центрі Києва не планується. Про це повідомили у київському комунальному об’єднанні зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень "Київзеленбуд" у відповідь на інформаційний запит УНН.
За інформацією "Київзеленбуд", закупівля квітів для оформлення квіткового годинника у центрі Києва, який знаходиться на Алеї Героїв Небесної Сотні, 2, не планується у зв’язку з тим, що зазначена земельна ділянка відведена під будівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.
У прес-службі "Київзеленбуд" не змогли відповісти на питання, що планують зробити з квітковим годинником, та порадили звернутися до Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Печерського району.
У підприємстві повідомили, що це питання поза межами їхньої компетенції, додавши, що закупівля квітів не планується, оскільки зазначена земельна ділянка відведена для будівництва меморіалу Героїв Небесної Сотні.
"Ми цю земельну ділянку передали", - зазначили у підприємстві.
Нагадаємо, у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні у січні розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.