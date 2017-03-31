Столичные власти должны довести дело с демонтажем незаконных газовых заправок до конца - А.Куюн

“Проблема нелегалов (на рынке сжиженного газа — ред.) в Киеве находится в очень запущенном состоянии. За два года безрезультатной борьбы, омраченной к тому же коррупционным скандалом, армия нелегалов выросла до размера, способного собраться на людный митинг с громкими динамиками.

Отсюда следует еще один момент: за последние три года, находясь в плотном кольце нелегалов, добросовестные участники рынка были вынуждены отказаться от развития газовой инфраструктуры. Это означает, что в случае успешной очистки города от незаконных АГЗП, потребитель на время столкнется с очередями на заправках. Однако это явление будет временным, повода для беспокойства нет”, — написал А.Куюн.

Также эксперт отметил, что чем острее конкуренция на рынке сжиженного газа, тем лучше, но условия должны быть одинаковыми для всех. Поэтому столичные власти довести дело с демонтажем незаконных газовых заправок до конца.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть.

Также напомним, из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн.

Как сообщал УНН, в КГГА заявили, что демонтаж нелегальных газовых модулей в столице происходит законно.

Столичная мэрия намерена демонтировать еще как минимум 350 незаконных газовых заправок, которые представляют угрозу для жизни граждан.