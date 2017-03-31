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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73285 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110130 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168212 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123567 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121014 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114820 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Столичные власти должны довести дело с демонтажем незаконных газовых заправок до конца - А.Куюн

Столичные власти должны довести дело с демонтажем незаконных газовых заправок до конца - А.Куюн

Киев  •  УНН

 • 7638 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице за последние три года нелегальные игроки рынка сжиженного газа смогли очень негативно повлиять на развитие отраслевой инфраструктуры добросовестных участников рынка. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал эксперт газового рынка Артем Куюн, передает УНН.

“Проблема нелегалов (на рынке сжиженного газа — ред.) в Киеве находится в очень запущенном состоянии. За два года безрезультатной борьбы, омраченной к тому же коррупционным скандалом, армия нелегалов выросла до размера, способного собраться на людный митинг с громкими динамиками.

Отсюда следует еще один момент: за последние три года, находясь в плотном кольце нелегалов, добросовестные участники рынка были вынуждены отказаться от развития газовой инфраструктуры. Это означает, что в случае успешной очистки города от незаконных АГЗП, потребитель на время столкнется с очередями на заправках. Однако это явление будет временным, повода для беспокойства нет”, — написал А.Куюн.

Также эксперт отметил, что чем острее конкуренция на рынке сжиженного газа, тем лучше, но условия должны быть одинаковыми для всех. Поэтому столичные власти довести дело с демонтажем незаконных газовых заправок до конца.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть.

Также напомним, из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн.

Как сообщал УНН, в КГГА заявили, что демонтаж нелегальных газовых модулей в столице происходит законно.

Столичная мэрия намерена демонтировать еще как минимум 350 незаконных газовых заправок, которые представляют угрозу для жизни граждан.

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