Столична влада повинна довести справу із демонтажем незаконних газових заправок до кінця - А.Куюн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У столиці за останні три роки нелегальні гравці ринку скрапленого газу змогли дуже негативно вплинути на розвиток галузевої інфраструктури сумлінних учасників ринку. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив експерт газового ринку Артем Куюн, передає УНН.
“Проблема нелегалів (на ринку скрапленого газу — ред.) в Києві знаходиться в дуже занедбаному стані. За два роки безрезультатної боротьби, затьмареної до того ж корупційним скандалом, армія нелегалів виросла до розміру, здатного зібратися на людний мітинг із гучними спікерами.
Звідси випливає ще один момент: за останні три роки, перебуваючи в щільному кільці нелегалів, сумлінні учасники ринку були змушені відмовитися від розвитку газової інфраструктури. Це означає, що в разі успішного очищення міста від незаконних АГЗП, споживач на якийсь час зіткнеться з чергами на заправках. Однак це явище буде тимчасовим, приводу для занепокоєння немає”, — написав А.Куюн.
Також експерт наголосив, що чим гостріша конкуренція на ринку скрапленого газу, тим краще, але умови повинні бути однаковими для всіх. Тому столична влада має довести справу із демонтажем незаконних газових заправок до кінця.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, ринок скрапленого газу в Україні тінізовано на третину.
Також нагадаємо, через нелегальні газові модулі бюджет столиці щорічно втрачає близько 400 млн грн.
Як повідомляв УНН, у КМДА заявили, що демонтаж нелегальних газових модулів в столиці відбувається законно.
Столична мерія має намір демонтувати ще щонайменше 350 незаконних газових заправок, які становлять загрозу для життя громадян.