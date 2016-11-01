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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичная прокуратура проверит счета члена НАПК

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Днепровский районный суд Киева разрешил прокуратуре города Киева доступ к банковским документам бывшего заместителя министра юстиции, а теперь члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Рябошапки. Соответствующее постановление суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.

В соответствии с постановлением, суд предоставил временный доступ к банковским документам Р.Рябошапки, которые составляют банковскую тайну, а именно доступ к "расширенным банковским выпискам о движении денежных средств карточного счета за период с 01.09.2015 года по 30.11.2015 года с указанием дат, сумм платежей, полной расшифровкой контрагентов и т.п.".

В то же время, в пресс-службе столичной прокуратуры в комментарии УНН сообщили, что на основании обращения народного депутата Украины внесены сведения в ЕРДР в отношении бывшего заместителя министра юстиции Руслана Рябошапки по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368-2 УК (незаконное обогащение) и начато досудебное расследование.

"У нас есть решение (суда) на получение доступа к банковским документам Рябошапки. После их получения, а также получения показаний самого Рябошапки уже будет принято окончательное решение", - отметили в прокуратуре.

Сам Р.Рябошапка на своей странице в Facebook предоставил комментарий относительно уголовного производства относительно "незаконного обогащения" в виде оплаты труда эксперта от международной организации по официальному контракту.

Он сообщил, что с октября 2014 года по март 2016 года не состоял на государственной службе, то есть не был лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, а потому не мог быть субъектом преступления незаконного обогащения.

"В это же время я постоянно находился за пределами Украины, во Франции. О чем отметил в своей декларации 2015 г.., которую подавал при прохождении конкурса на должность члена НАПК. Все средства полученные от ОЭСР и ПРООН я указал в декларации в графе средств, полученных за пределами Украины, поскольку жил и работал за рубежом. При этом, ни ОЭСР, ни ПРООН, не является резидентами Украины, а следовательно их средства не происходят из Украины", - пояснил он.

Р.Рябошапка резюмировал, что предметом контрактов с ПРООН не было ничего, что было бы даже отдаленно связано с системой электронного декларирования.

Украинские Национальные Новости

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