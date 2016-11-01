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Столична прокуратура перевірить рахунки члена НАЗК

Столична прокуратура перевірить рахунки члена НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Дніпровський районний суд Києва надав дозвіл прокуратурі міста Києва на доступ до банківських документів колишнього заступника міністра юстиції, а тепер члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Рябошапки. Відповідна ухвала суду опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Відповідно до ухвали, суд надав тимчасовий доступ до банківських документів Р.Рябошапки, які становлять банківську таємницю, а саме доступ до "розширених банківських виписок про рух грошових коштів карткового рахунку за період з 01.09.2015 року по 30.11.2015 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів тощо".

У той же час, у прес-службі столичної прокуратури у коментарі УНН повідомили, що на підставі звернення народного депутата України внесено відомості до ЄРДР щодо колишнього заступника міністра юстиції Руслана Рябошапки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368-2 ККУ (незаконне збагачення) та розпочате досудове розслідування.

"У нас є ухвала (суду) на отримання доступу до банківських документів Рябошапки. Після їхнього отримання, а також отримання свідчень самого Рябошапки вже буде прийняте остаточне рішення", - зазначили у прокуратурі.

Сам Р.Рябошапка на своїй сторінці у Facebook надав коментар щодо кримінального провадження про "незаконного збагачення" у вигляді оплати роботи експерта від міжнародної організації за офіційним контрактом.

Він повідомив, що з жовтня 2014 р. по березень 2016 р. не перебував на публічній службі, тобто не був особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а тому не міг бути суб'єктом злочину незаконного збагачення.

"У цей же час я постійно перебував за межами України, у Франції. Про що зазначив у своїй декларації за 2015 р., яку подавав при проходженні конкурсу на посаду члена НАЗК. Всі кошти отримані від ОЕСР та ПРООН я вказав у декларації у графі коштів, отриманих за межами України, оскільки жив і працював за кордоном. При цьому, ні ОЕСР, ні ПРООН, не є резидентами України, а отже їх кошти не походять з України", - пояснив він.

Р.Рябошапка резюмував, що предметом контрактів з ПРООН не було нічого, що було б навіть віддалено пов'язане з системою е-декларування.

Українські Національні Новини

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