Столичная полиция устанавливает обстоятельства стрельбы во время митинга в Святошинском районе

“Правоохранители установили, что участники перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей. Мужчина вышел из машины и выстрелил киевлянину в ногу. После этого он скрылся с места происшествия”, — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, выстрел произведен из пневматического оружия. Пострадавший получил касательное ранение. Ему оказана необходимая медицинская помощь. В городе введен план “перехват”, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в частном домовладении жителя Харьковской области взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.