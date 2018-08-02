Столичная полиция устанавливает обстоятельства стрельбы во время митинга в Святошинском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Митинг в Киеве, в ходе которого активисты перекрыли дорогу, закончился стрельбой. В пресс-службе столичной полиции 1 августа сообщили, что неизвестный водитель выстрелил в ногу одному из участников митинга, передает УНН.
“Правоохранители установили, что участники перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей. Мужчина вышел из машины и выстрелил киевлянину в ногу. После этого он скрылся с места происшествия”, — говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, выстрел произведен из пневматического оружия. Пострадавший получил касательное ранение. Ему оказана необходимая медицинская помощь. В городе введен план “перехват”, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в частном домовладении жителя Харьковской области взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.